В резиденции Ивана Грозного Александровской слободе отливали пушки и колокола. Сотрудники...

В резиденции Ивана Грозного Александровской слободе отливали пушки и колокола.Сотрудники одноименного музея-заповедника продолжают научные изыскания.Предполагаемое место размещения литейной мастерской, у северной и юго-западной стен кремля, в конце восьмидесятых годов прошлого века обнаружил александровский краевед Георгий Ковалёв. Там был обнаружен так называемый, "диск"- слиток литейного сплава белых металлов. В московском НИИ черной металлургии был проведён спектральный анализ "диска"Анастасия Лакиза, научный сотрудник музея-заповедника «Александровская слобода:- Ученные выяснили, что состав этого диска на 90 близок к составу колоколов, которые лили на Руси. Ну а согласно летописным источникам, в Александровскую слободу был вывезен знаменитый Пименовский колокол, после подавления Новгородского мятежа и для того, чтобы заменить вывезенный трофей, Иван грозный приказал от лить в слободе его заместитель. Но этот заместитель, к сожалению, так и не был отправлен в Нижний Новгород. Он был отправлен в Москву, на колокольню Ивана Великого и получил название "Медведь" из-за его ревущего звона, который этот колокол издавал. Отливал колокол знаменитый литейщик Андрей Афанасьев и этот диск подтверждает, что в слободе находилось колокололитейное производство.