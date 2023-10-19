Пожар произошел вечером 18 октября в кондитерской фабрике в селе Ворша. Огонь вспыхнул в помещении, где производят молочный жир, сообщили в МЧС. На место выехали 5 спасателей и 2 единицы

Пожар произошел вечером 18 октября в кондитерской фабрике в селе Ворша. Огонь вспыхнул в помещении, где производят молочный жир, сообщили в МЧС. На место выехали 5 спасателей и 2 единицы техники. Из здания пришлось эвакуировать 250 человек. К счастью, возгорание оказалось небольшим – площадь пожара составила всего два квадратных метра. Предварительная причина пожара уточняется. Прокомментируйте