На данный момент объем дорог Суздальского района, приведенных в нормативное состояние, составляет 80%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса. Так, недавно дорожники закончили работы

На данный момент объем дорог Суздальского района, приведенных в нормативное состояние, составляет 80%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса. Так, недавно дорожники закончили работы дороги в селе Клементьево. Там проживают более 500 человек. Протяженность отреставрированного участка составляет 315 метров. Он проходит по улице Новой, где стоят 10 домов. Теперь местные жители могут добираться до сельского