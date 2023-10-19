Во Владимирской области подвели итоги пожароопасного сезона.

Во Владимирской области подвели итоги пожароопасного сезона. Об этом сообщили региональные СМИ по итогам пресс-конференции министра лесного хозяйства Евгения Малышева.В текущем году в лесах области зафиксировано 47 пожаров общей площадью порядка 21 га. По сравнению с прошлогодними показателями наблюдается уменьшение количества возгораний и причинённого ущерба.Во многом позитивные результаты связаны с проведённой профилактической работой и действующей системой мониторинга. Как рассказал руководитель Минлесхоза, сегодня в регионе подключены 60 камер видеонаблюдения, которые помогают выявлять ЧП и оперативно на них реагировать.Также идёт активное обновление парка спецтехники. В 2023 году Минлесхоз купил 4 автоцистерны и 12 единиц лесопожарного оборудования.