В Киржачском районе Владимирской области разрушается мемориальный комплекс, установленный на месте гибели Героя СССР, лётчика-космонавта Юрия Гагарина.

В Киржачском районе Владимирской области разрушается мемориальный комплекс, установленный на месте гибели Героя СССР, лётчика-космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения .Активисты рассказали, что мемориал обустроили всего несколько лет назад, но с тех пор сооружение пришло в упадок. Облицовочная плитка на памятнике стала отваливаться. Самолёт так и не поместили на постамент, и он до сих пор стоит на голой земле. «И кстати, самолет у Героя был иной модели - МИГ-15УТИ», – отмечают общественники.Народный фронт пообещал взять ситуацию на контроль и добиться наведения порядка. Обращение региональным властям уже направлено.