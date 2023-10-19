Наши земляки в Докучаевске готовят к открытию Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Наши земляки в Докучаевске готовят к открытию Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом 18 октября сообщила правительства Владимирской области.Специалисты из 33-го региона отремонтировали фасад здания. В настоящий момент здесь завершается благоустройство прилегающей территории, а внутри МФЦ оборудуют детский уголок и расставляют мебель.В новом учреждении жители подшефного города смогут получить различные услуги, в том числе оформить паспорт и записать ребёнка в детский сад. Многофункциональный центр должен открыться уже к концу текущей недели.