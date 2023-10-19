Владимирские студенты получили стипендии регионального отделения Ассоциации юристов России. В этом...

Владимирские студенты получили стипендии регионального отделения Ассоциации юристов России.В этом году стипендиатов четверо - студентка 3 курса бакалавриата юридического факультета Владимирского филиала РАНХиГС Александра Сорокина, курсант 3 курса Владимирского юридического института Данила ЧичвАрин, студент 4 курса бакалавриата Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии города Владимира Андрей Лукашов и студент первого курса магистратуры Юридического института имени Михаила Сперанского ВлГУ Александр Гапонов.Александр Гапонов, студент 1 курса магистратуры Юридического института имени Михаила Сперанского ВлГУ:Вручение этой стипендии-это отличной толчок, мотивация для дальнейшего профессионального развития и для того, чтобы стать образцом для студентов, которые учатся на курс младше.Самая первая мотивация, когда я выбирал профессию юриста-это то, что юрист прежде всего направлен на помощь людям то есть мне с детства нравилось помогать сначала своим близким, потом окружающим мне людям и юрист-это отличный способ как волонтера в большинстве своем. Он помогает людям решать их юридические проблемы, чаще всего он даже влияет на судьбы человека.