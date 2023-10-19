Причиной стала проверка сотрудников от правоохранителей.
Хлебобулочные изделия не попали в магазины Владимирской области, об этом сообщила «Зебра-ТВ».
Причиной остановки производства стала неожиданная проверка сотрудников мужского пола на работе. Досмотр проходил в миграционной службе и военкомате.
Вызов сотрудников стал неожиданностью для руководства хлебокомбината.
Владимирский хлебокомбинат выпускает около 180 тонн продукции в сутки для 1,6 млн человек.
Без продукции остались Собинский, Суздальский, Судогодский районы, сам Владимир. Частично возникли проблемы в Ковровском, Камешковском и Юрьев-Польском районах.
Работу возобновят после окончания досмотра, но проблемы с доставкой возникнут и в пятницу 20 октября.