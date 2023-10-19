Во Владимире на тепловых сетях в Коммунаре обнаружены многочисленные дефекты. В микрорайоне...

Во Владимире на тепловых сетях в Коммунаре обнаружены многочисленные дефекты.В микрорайоне Коммунар (Заклязьменский район) сегодня - 19 октября будут отключены горячая вода и соответственно - отопление.Отключение подачи тепла связано с необходимостью ремонта теплотрассы.Владимирский филиао "Т Плюс" официально сообщает, что на тепловых сетях в Коммунаре «обнаружены многочисленные дефекты».Жителей предупреждают, что 19 октября с 9:30 до 17:00 будет перекрыта подача горячей воды в Коммунаре по адресам: ул. Песочная, дома №7, 11, 13 и 15.Фото: pxfuel.com