Во Владимире на тепловых сетях в Коммунаре обнаружены многочисленные дефекты.
В микрорайоне...
Во Владимире на тепловых сетях в Коммунаре обнаружены многочисленные дефекты.
В микрорайоне Коммунар (Заклязьменский район) сегодня - 19 октября будут отключены горячая вода и соответственно - отопление.
Отключение подачи тепла связано с необходимостью ремонта теплотрассы.
Владимирский филиао "Т Плюс" официально сообщает, что на тепловых сетях в Коммунаре «обнаружены многочисленные дефекты».
Жителей предупреждают, что 19 октября с 9:30 до 17:00 будет перекрыта подача горячей воды в Коммунаре по адресам: ул. Песочная, дома №7, 11, 13 и 15.
Фото: pxfuel.com