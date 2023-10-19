Губернатор 33-его региона заявил, что социальное и жилищное строительство в области идет очень активно. Об этом он написал в своем телеграм-канале. За 9 месяцев этого года уже ввели в

Губернатор 33-его региона заявил, что социальное и жилищное строительство в области идет очень активно. Об этом он написал в своем телеграм-канале. За 9 месяцев этого года уже ввели в эксплуатацию 975 тыс. квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Этот показатель выше аналогичного периода прошлого года на 4 %​ и в 1,7 раза больше, чем за