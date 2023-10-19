Во Владимирской области из-за пожара в производственном здании было эвакуировано 250 человек. Речь...

Во Владимирской области из-за пожара в производственном здании было эвакуировано 250 человек.Речь идёт про село Ворша в Собинском районе. Там, накануне (18 октября) в позднее время произошло возгорание.Звонок с сообщением о пожаре поступил (в 21-30) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области.Прибыв на место, спасатели эвакуировали 250 человек.Об этом информирует региональная пресс-служба МЧС России.Площадь возгорания оказалась — 2 квадратных метра.К ликвидации пожара и эвакуации привлекались 2 единицы техники и 5 человек личного состава.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Так что можно сделать вывод, что благодаря оперативному реагированию — крупного пожара удалось избежать.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае возгорания необходимо оперативно звонить по телефонам «01» или «101».Сообщения принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области