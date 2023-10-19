В этом году зарегистрировано 47 возгораний на площади чуть менее 21 гектара. 43 разгорелись в лесах, 3 – на землях Минобороны, 1 – в «Мещере». Об этом рассказал министр лесного хозяйства

В этом году зарегистрировано 47 возгораний на площади чуть менее 21 гектара. 43 разгорелись в лесах, 3 – на землях Минобороны, 1 – в «Мещере». Об этом рассказал министр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев на конференции, итоги которой опубликовала пресс-служба правительства. В прошлом году были зафиксированы 186 лесных пожаров на площади 193 гектар. Евгений