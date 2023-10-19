С января по сентябрь 2023 года правоохранители Владимирской области выявили свыше 1000 нарушений в сфере реализации национальных проектов.

С января по сентябрь 2023 года правоохранители Владимирской области выявили свыше 1000 нарушений в сфере реализации национальных проектов. Такую информацию сообщили участники заседания межведомственной рабочей группы, которое организовала .По выявленным нарушениям сотрудники ведомства внесли 328 представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 269 человек. В суды направлено 254 иска.Кроме того, материалы прокурорских проверок легли в основу 8 уголовных дел, расследование которых продолжается.К примеру, в Вязниках Центр дополнительного образования получил свыше 450 тыс. рублей по проекту «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение». Однако, как сообщает прокуратура, учреждение «обучение граждан не проводило, а заказчикам предоставило документы, содержащие заведомо ложные сведения». В конце сентября в ОМВД России по Вязниковскому району были направлены материалы для принятия решения об уголовном преследовании.