Во Владимирской области перед судом предстанет 21-летняя девушка из Нижнего Новгорода.

Во Владимирской области перед судом предстанет 21-летняя девушка из Нижнего Новгорода. Её обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника транспортной полиции. Об этом сообщила пресс-служба .Инцидент произошёл в августе. Следствие полагает, что подозреваемая ехала без билета в поезде. Она была пьяна и нарушала общественный порядок, из-за чего начальник поезда принял решение высадить даму на станции «Ковров». Однако девушка наотрез отказалась выходить из вагона и применила насилие к работнику транспортной полиции.В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд.