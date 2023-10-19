Во Владимирской области уровень годовой инфляции выше, чем в среднем по России. Эти данные приводит Банк России. Судя по опубликованной информации, среднероссийский показатель инфляции

Во Владимирской области уровень годовой инфляции выше, чем в среднем по России. Эти данные приводит Банк России. Судя по опубликованной информации, среднероссийский показатель инфляции составляет ровно 6 %, тогда как в регионе – 6,21 %. Более того, годовой темп прироста цен в сентябре возрос по сравнению с аналогичным показателем предыдущего месяца во Владимирской области. Рост