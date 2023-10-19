Во Владимирской области выбрали Народного участкового. Им стал капитан Алексей Клочанюк,...

Во Владимирской области выбрали "Народного участкового".Им стал капитан Алексей Клочанюк, участковый уполномоченный Отдела МВД по Вязниковскому району. У него 843 голоса.Напомню, в сентябре этого года Алексей Клочанюк спас из огня пожилого мужчину. ЧП произошло ночью в посёлке Октябрьский. И это уже второй такой случай на его счету. В 2019-ом участковый был награжден медалью «За смелость во имя спасения».Алексей Клочанюк, участковый уполномоченный ОМВД России по Вязниковскому району:- Выхожу на улицу, смотрю, дом горит у соседей. Я знаю, что здесь живёт одинокий дедушка у нас. Все кричат- Коля, Коля! Я в курсе, что он ходил плохо, с ногами проблемы...Вязниковский Анискин теперь будет представлять Владимирскую область на федеральном этапе, итоги которого подведут в ноябре. Всего в голосовании приняли участие 5 тысяч жителей региона.