Заместитель руководителя следственного управления следственного комитета России по Владимирской...

Заместитель руководителя следственного управления следственного комитета России по Владимирской области Сергей Чудаков рассказал о работе следователей-криминалистов.Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники одного из ключевых подразделений Следкома следователи - криминалисты. О тех, кто каждый день помогает раскрывать самые сложные преступления в интервью Вестям рассказал заместитель руководителя следственного управления следственного комитета России по Владимирской области Сергей Чудаков.