Вторая половина октября запомнится жителям Москвы и Подмосковья заморозками. Ночью 21 и 22 октября столбики термометров опустятся до -4..-6 градусов, сообщают . При этом осадки в выходные дни не ..

Вторая половина октября запомнится жителям Москвы и Подмосковья заморозками. Ночью 21 и 22 октября столбики термометров опустятся до -4..-6 градусов, сообщают "". При этом осадки в выходные дни не ожидаются.Похожая ситуация с погодой ожидается и в Санкт-Петербурге, а также Ленинградской области. В некоторых районах региона уже выпал снег, но местные жители до сих пор отравляются за грибами, отмечает . Пока не наступили настоящие холода, еще можно попытаться найти белые грибы и подосиновики.Погода ухудшается и в Кемеровской области. В некоторых районах ночью 21 и 22 октября температура воздуха будет составлять -4 градуса. Днем же воздух прогреется до +15..+20 градусов, но ожидаются дожди, сообщает сайт .