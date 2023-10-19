На территории 33-го региона закончен очередной сезон борьбы с борщевиком Сосновского.

На территории 33-го региона закончен очередной сезон борьбы с борщевиком Сосновского. Об этом сообщила правительства Владимирской области.В текущем году специалисты областного филиала Россельхозцентра обследовали окрестности 273 населённых пунктов. Выяснилось, что сильнее всего борщевик поразил земли Юрьев-Польского района. Здесь опасное растение захватило 9,71 га. Всего же в регионе засорено 17,47 га.Власти отмечают, что борьба с борщевиком Сосновского осуществляется по региональному проекту «Благоустройство сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области». Вывести вездесущий сорняк сложно, но можно. Главное – проводить мероприятия систематически и уничтожать растение до цветения.Владимирцев призывают проявлять активность и сообщать об очагах борщевика в местную администрацию или в региональный филиал Россельхозцентра.