Жителей Владимирской области предупреждают о непогоде и участившихся случаях ДТП. «Короткий...

Жителей Владимирской области предупреждают о непогоде и участившихся случаях ДТП.«Короткий световой день, осадки в виде дождя и снега усложняют движение и увеличивают вероятность ДТП...» - предупреждают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Необходимо соблюдать скоростной режим и быть внимательными.Например, 17 октября во Владимире на улице Нижняя-Дуброва 33-летний водитель «Мазды» допустил наезд на 29-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге женщина была направлена на амбулаторное лечение.17 октября уже в городе Муроме на улице Льва Толстого 39-летний водитель «Джели» допустил наезд на 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Теперь она проходит лечение в медицинском учреждении.«Вчера вечером - 18 октября ДТП произошло на Октябрьском проспекте во Владимире. По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Эксид» допустил наезд на 30-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину пришлось госпитализировать...» - уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Внимание!При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам следует снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.В условиях тумана необходимо снижать скорость до максимально безопасной и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.Важно помнить, что при выпадении осадков автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, вероятны заносы.Шины должны соответствовать сезону. Пришло время «переобуться».Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области