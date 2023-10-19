Жителей Владимирской области предупреждают о непогоде и участившихся случаях ДТП.
«Короткий...
Жителей Владимирской области предупреждают о непогоде и участившихся случаях ДТП.
«Короткий световой день, осадки в виде дождя и снега усложняют движение и увеличивают вероятность ДТП...» - предупреждают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
Необходимо соблюдать скоростной режим и быть внимательными.
Например, 17 октября во Владимире на улице Нижняя-Дуброва 33-летний водитель «Мазды» допустил наезд на 29-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге женщина была направлена на амбулаторное лечение.
17 октября уже в городе Муроме на улице Льва Толстого 39-летний водитель «Джели» допустил наезд на 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Теперь она проходит лечение в медицинском учреждении.
«Вчера вечером - 18 октября ДТП произошло на Октябрьском проспекте во Владимире. По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Эксид» допустил наезд на 30-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину пришлось госпитализировать...» - уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
Внимание!
При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам следует снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.
В условиях тумана необходимо снижать скорость до максимально безопасной и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.
Важно помнить, что при выпадении осадков автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, вероятны заносы.
Шины должны соответствовать сезону. Пришло время «переобуться».
Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области