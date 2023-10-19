Перед судом предстанет 40-летний житель Гусь-Хрустального.

Перед судом предстанет 40-летний житель Гусь-Хрустального. Мужчину обвиняют в 6 кражах. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что подозреваемый давно промышлял воровством. К примеру, в мае прошлого года он проник на городской приусадебный участок и утащил электроинструменты из хозяйственной постройки и нежилого дома. А в этом году обвиняемый украл в разных торговых точках 6 комплектов женского белья, торцевые головки, кресло и утюг.Своими действиями мужчина причинил ущерб на сумму порядка 70 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении фигуранта направлено в суд.