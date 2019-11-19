В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудниками полиции обнаружены вещества, содеражищие в своем составе наркотические средства – героин, ацетилкодеин, общей массой свыше 3 килограммов...

СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о попытке сбыта наркотических средств в крупном размере.Установлено, что фигурант уголовного дела получал от неустановленного соучастника крупную партию наркотических средств, после чего хранил их по месту проживания, в целях дальнейшего сбыта. Однако злоумышленник был задержан сотрудниками полиции при попытке сбыта 58 свертков вещества неизвестного происхождения, общей массой 275 граммов.В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты вещества неизвестного происхождения, которые согласно заключению эксперта, содержат в своем составе наркотические средства – героин, ацетилкодеин, общей массой свыше 3 килограммов, а также прозрачные полимерные пакеты и электронные весы.По данному факту СО ОМВД России по району Северный г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», которое впоследствии передано в СЧ СУ УВД по СВАО.К уголовной ответственности привлечен 21-летний приезжий, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28