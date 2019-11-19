Следственный комитет проверит информацию о многодетной матери из Татарстана, которая посадила за руль своего 6-летнего сына. При этом автомобиль разогнался далеко за сотню.

Следственный комитет проверит информацию о многодетной матери из Татарстана, которая посадила за руль своего 6-летнего сына. При этом автомобиль разогнался далеко за сотню. Жительница Набережных Челнов сама выложила в сеть видео опасной гонки. Кстати, нарушительница уже несколько раз сталкивалась с вниманием правоохранительных органов.Набережные Челны. Иномарка на трассе стремительно набирает скорость. На спидометре сто десять. Сто двадцать. Ребенок за рулем упорно не отпускает педаль газа. Стрелка доходит до ста сорока километров в час. Один из сыновей жительницы Набережных Челнов Агины Алтынбаевой — постоянный герой скандальных роликов в ее социальных сетях.Семь месяцев назад было что-то вроде пробного выезда. На коленях матери ребенок пытается впервые управлять автомобилем. Абсолютно всех своих детей, если верить активности в соцсетях, Алтынбаева с детства приучает к рулю.Старший сын два года назад сделал первые повороты руля. Еще один потенциальный водитель – самый младший сын – на руках в ожидании кормления грудью. Мать при этом управляет автомобилем.Последствия такой езды автомобилисты со стажем предсказывают без труда: под угрозой участники движения, но в первую очередь — сами дети. Семьей заинтересовались органы опеки.Каждое видео, размещенное в социальной сети, набирает десятки тысяч просмотров. Под видео – сотни упрекающих комментариев с призывами перестать подвергать опасности детей и окружающих. Ответы Алтынбаевой на них все чаще удивляют своей наивностью и бескомпромиссностью. "Не считаю это нарушением, своих мальчишек я воспитываю одна и даю им посидеть за рулем", — откликается она.Но большинство пользователей соцсетей ставят на Алтынбаевой клеймо блогера, одержимого хайпом. После размещения скандальных видео в сети она стала активно давать интервью федеральным СМИ, а количество подписчиков на ее странице возросло в разы. "Очень жаль, что в погоне за хайпом матери забывают о безопасности не только своей, но и окружающих, — комментирует Надежда Юшкина, координатор проекта "Русский мир – большая семья". — Кроме как безответственной ее никак не назовешь". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку.Всем своим хейтерам Алтынбаева отвечает одной фразой – "вы не в праве меня судить". Судить по всей строгости закона ее все-таки могут, но только в случае несчастного случая на дороге. Пока же законодательство ограничивается лишь штрафом за неправильную перевозку детей.