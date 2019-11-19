19 ноября 1971 года в городе Владимире было открыто новое здание драматического театра имени А. В. Луначарского.

19 ноября 1971 года в городе Владимире было открыто новое здание драматического театра имени А. В. Луначарского.Труппа театра начала в нем свой 124 сезон. До этого драмтеатр располагался в здании бывшего Народного дома на ул. Гагарина (ныне кукольный театр). Кстати, первый спектакль в новом здании сыграли ещё 4-го ноября - для строителей. Им показали спектакль "Конец Хитрова рынка". Новое здание стало примером того, как можно вписать угловатую архитектуру типового советского проекта в старинный центр города. За удачное воплощение проекта во Владимире, вблизи Золотых ворот, группа архитекторов была награждена Государственной премией РСФСР."Радио России-Владимир"