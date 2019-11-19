Народного артиста СССР Юрия Соломина госпитализировали в одну из больниц Москвы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Народного артиста СССР Юрия Соломина госпитализировали в одну из больниц Москвы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщает Life.ru.Как уточняется, в течение нескольких дней 84-летний актер находился дома с высокой температурой и болями по всему телу, но за медицинской помощью не обращался.Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, приняли решение о госпитализации Соломина. По предварительной информации, у актера пневмония.