Недавно стало известно, что Яна Рудковская написала заявление в полицию об угрозах хейтеров в Сети. Этот поступок проанализировала Алена Водонаева.

Недавно стало известно, что Яна Рудковская написала заявление в полицию об угрозах хейтеров в Сети. Этот поступок проанализировала Алена Водонаева.Ведущая восхищается смелостью супруги Евгения Плющенко. "Я не раз говорила, что не рискнула бы делать из своего сына знаменитость. Яна в этом смысле более отважный человек", – заявила блогер.Она утверждает, что публичность Гнома Гномыча всегда была поводом для критики его мамы. Именно его популярность привела к тому, что он оказался под прессингом злопыхателей."А еще это результат нашего бездействия в отношении огромного пласта людей, которые занимаются травлей известных персон в российском интернете уже много лет", – добавила Водонаева.За счет своего большого опыта в российском шоу-бизнесе, Рудковская научилась общаться с этими онлайн-паразитами. Несмотря на то, что нельзя заранее предугадать, что в очередной раз станет поводом для травли.18 Ноя 2019 в 8:28 PSTАлена считает, что хейтерами движет исключительно зависть – к благополучию, красоте, молодости, успешности в профессии. "Им, наверное, кажется, что, оскорбляя знаменитость в интернете, они борются за справедливость, обличают распутников и прожигателей жизни. Возможно, я кого-то огорчу, но это не так. Вся эта ругань в блогах звезд – банальное самоутверждение за счет популярной персоны. А уж когда владелец блога еще и отвечает на оскорбления, радости хейтеров нет конца: их заметили! Усилия не пропали даром!", – ехидно высказалась актриса.