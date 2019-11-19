Бари Алибасов-младший уже не раз становился участником скандалов с женщинами. Вот и в этот раз молодой человек пришел на съемки шоу, чтобы разобраться с супругой.

Бари Алибасов-младший уже не раз становился участником скандалов с женщинами. Вот и в этот раз молодой человек пришел на съемки шоу, чтобы разобраться с супругой.Ранее Виолетта Гришина, у которой от Алибасова есть годовалая дочь, рассказывала, что ей удалось наладить непростые отношения с мужем. Тем не менее выяснилось, что Бари отказывается помогать своей дочери материально и вообще не горит желанием видеть ребенка.Чтобы разобраться в ситуации, герои пришли на программу "Пусть говорят". Там Алибасов-младший всячески пытался унизить свою супругу, отмечая, что всем в жизни она обязана ему. Такое поведение сильно задело родных Виолетты, и в студии появился ее брат Илья Гришин.Разъяренный молодой человек накинулся на Бари и принялся избивать его. Любопытно, что обычно бизнесмен, которого часто обвиняют в поднятие руки на женщин, не сопротивлялся, когда Гришин отвешивал ему тумаков. По всей видимости, мужчина просто растерялся от такого напора, сообщает издание .7 Окт 2019 в 7:36 PDT"Ты мало получил в прошлый раз? Ты себя в зеркало видел? Ты не мужик!Хватит поливать сестру грязью. Я тебя ненавижу! Лучше откажись от дочери", – жестко высказался Гришин в эфире программы "Пусть говорят". Его сестра Виолетта довольно спокойно отреагировала на потасовку. Девушка заметила, что сейчас Илья сделал именно то, что "хотели сделать миллионы мужчин в нашей стране".