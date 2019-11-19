Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрался на очередную пятилетку: на днях он объявил об участии в выборах-2020. Рвение главы государства оценили не все.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрался на очередную пятилетку: на днях он объявил об участии в выборах-2020. Рвение главы государства оценили не все.За президентское кресло "посиневшими пальцами"Лукашенко пообещал не держаться. Хотя у власти белорусский лидер находится ужечетверть века, вместе со следующим сроком будет юбилей – 30 лет. Уходить всторону политик пока не собирается.Заявление Лукашенко – плевок в лицо белорусам, пишеттелеграм-канал "Бойлерная". "Узурпировав власть, он мог бы неиздеваться над людьми, юродствуя в стиле "обязан выдвинуть свою кандидатуру, анарод уже сделает свой выбор", – отмечают авторы.Телеграм-канал напомнил о прошедших в выходные выборах вбелорусский парламент. Ни один оппозиционер не прошел. Хотя экспертыпредсказывали, что Лукашенко допустит в парламент несколько представителейальтернативных политических сил, чтобы продемонстрировать демократичностьвыборов перед Западом.Президент изображает из себя независимого лидера, но емуникто не верит, пишет "Бойлерная". Авторы телеграм-канала уличилиЛукашенко в лицемерии: дескать, белорусский политический режим существует засчет российских кредитов, но на публику глава государства как заведенныйговорит о ценности суверенитета.Выборы президента Белоруссии состоятся во второй половинеследующего года. Не исключено, что они пройдут в день рождения – 30 августа. Таким образом, победа станет своеобразным подаркомглаве государства на 66-летие.До выборов почти год, а пока озабочен подписаниемдокументов об интеграции с Россией. Торжественная церемония запланирована на 8декабря – к 20-летию Союзного государства. Белорусский лидер предупредил, чтоне подпишет документ, если он угрожает независимости республики.