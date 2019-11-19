Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрался на очередную пятилетку: на днях он объявил об участии в выборах-2020. Рвение главы государства оценили не все.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрался на очередную пятилетку: на днях он объявил об участии в выборах-2020. Рвение главы государства оценили не все.
За президентское кресло "посиневшими пальцами"
Лукашенко пообещал не держаться. Хотя у власти белорусский лидер находится уже
четверть века, вместе со следующим сроком будет юбилей – 30 лет. Уходить в
сторону политик пока не собирается.
Заявление Лукашенко – плевок в лицо белорусам, пишет
телеграм-канал "Бойлерная". "Узурпировав власть, он мог бы не
издеваться над людьми, юродствуя в стиле "обязан выдвинуть свою кандидатуру, а
народ уже сделает свой выбор", – отмечают авторы.
Телеграм-канал напомнил о прошедших в выходные выборах в
белорусский парламент. Ни один оппозиционер не прошел. Хотя эксперты
предсказывали, что Лукашенко допустит в парламент несколько представителей
альтернативных политических сил, чтобы продемонстрировать демократичность
выборов перед Западом.
Президент изображает из себя независимого лидера, но ему
никто не верит, пишет "Бойлерная". Авторы телеграм-канала уличили
Лукашенко в лицемерии: дескать, белорусский политический режим существует за
счет российских кредитов, но на публику глава государства как заведенный
говорит о ценности суверенитета.
Выборы президента Белоруссии состоятся во второй половине
следующего года. Не исключено, что они пройдут в день рождения – 30 августа. Таким образом, победа станет своеобразным подарком
главе государства на 66-летие.
До выборов почти год, а пока озабочен подписанием
документов об интеграции с Россией. Торжественная церемония запланирована на 8
декабря – к 20-летию Союзного государства. Белорусский лидер предупредил, что
не подпишет документ, если он угрожает независимости республики.