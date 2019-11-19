Делишки бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко – кума Петра Порошенко – вышли боком экс-президенту. Правоохранительные органы активизировали расследование против его сторонников.

Делишки бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко – кума Петра Порошенко – вышли боком экс-президенту. Правоохранительные органы активизировали расследование против его сторонников.Генеральную прокуратуру Юрий Луценко возглавил в 2016 году. Новый глава надзорного ведомства принялся активно расследовать "преступления" Виктора Януковича. Экс-президента и его сторонников сравнивали с преступной организацией.Тогда главный редактор портала "Страна.ua" Игорь Гужва сиронией предположил, что схема может обернуться против Петра Порошенко, если онпроиграет выборы. "Шутка оказалось пророческой", – написал журналистна своей странице в "Фейсбук".На выходных правоохранители задержали руководителяУкрэксимбанка Александр Гриценко. Это человек Порошенко и родственник его жены,уточнил Гужва. "И был он задержан (внимание!) за содействие преступнойорганизации Януковича в завладении УМХ (Украинского Медиа Холдинга. – Прим.ред.)", – написал журналист. В любом расследовании главное не выйти насамого себя, иронично отметил Гужва.Последнее время следователи активно интересуются ЮриемЛуценко и его деяниями на посту генерального прокурора. В начале октября противнего возбудили уголовное дело. Бывшего главу надзорного ведомства подозревают всодействии незаконному игорному бизнесу.Спустя две недели последовало второе дело. Соратниказаподозрили в злоупотреблении властью.Сам экс-президент фигурирует в 13 уголовных расследованиях. Пока он проходит в качестве подозреваемого, но ситуация может измениться.решил подстраховаться. Он начал переписывать активы корпорации "Рошен" на старшего сына Алексея.