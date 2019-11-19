Режиссер Константин Богомолов сорвался после травли своей новой постановки. Супруг Ксении Собчак резко поставил злопыхателей на место.

Режиссер Константин Богомолов сорвался после травли своей новой постановки. Супруг Ксении Собчак резко поставил злопыхателей на место.Мужчина поделился своими мыслями с поклонниками на странице в социальной сети "Инстаграм". Он опубликовал фото, на котором позирует в театре, однако куда большее внимание привлекает текст, сопровождающий пост."Завистьи ненависть вызывают помутнение рассудка. Какие-то "доброжелатели",коих немало у всякого, кто делает дело, пересылают друг другу ролик -фрагмент некоего европейского спектакля с отвратительной на мой вкуссценкой. И приписывают это театру, которым я руковожу и мне лично" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – объяснил ситуацию Богомолов.Константин выразил мнение, что подобную недостоверную информацию уже давно подхватили и разнесли по сети его злопыхатели. В связи с этим, ему пришлось услышать целую кучу самых разных небылиц о своем новом детище – постановке "Норма", в том числе и о ценах на билеты. Режиссер подчеркнул, что на самом деле все обстоит не так, а если уж говорить о билетах, то они все давно распроданы.18 Ноя 2019 в 8:31 PST"Всем, кто верит фейкам я передаю привет. Амы будем и дальше работать свободно и строго, авангардно и традиционно,классично и современно, доступно и элитарно. Честно и без компромиссов.Для всех", – подвел итог своих рассуждение Богомолов.