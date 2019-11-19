Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник, 19 ноября, приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. К документу было предложено почти 600 поправок. Важнейшие из них касаются поддержки регионов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник, 19 ноября, приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. К документу было предложено почти 600 поправок. Важнейшие из них касаются поддержки регионов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Четыре приоритета
В следующем году доходы бюджета составят 20,38 триллиона рублей, затем ежегодно
будут увеличиваться примерно на триллион. Бюджет на следующую трехлетку будет
профицитным, доходы превысят расходы: в следующем году на 876 миллиардов
рублей, а в 2020-м – 295 миллиардов. Инфляция ожидается на приемлемом уровне -
3-4%.
Ко второму чтению законопроекта поступило почти 600
поправок. Ими предлагается перераспределить более 750 миллиардов рублей в
следующие три года, уточнил Вячеслав Володин.
Он напомнил журналистам, что еще до рассмотрения проекта
бюджета в первом чтении парламентарии определили четыре приоритета в работе над
документом. Среди них – сокращение разрыва в финансовой обеспеченности регионов, повышение
эффективности расходования бюджетных средств, развитие сельских территорий и
создание условий для инвесторов.
"Ключевые поправки, подготовленные депутатами ко
второму чтению, касаются именно поддержки регионов", – подчеркнул
председатель нижней палаты.
Так, одна из поправок гласит, что в 2020-2024 годах субъекты
Федерации ежегодно будут платить только 5% от суммы задолженности по кредитам.
Освободившиеся средства регионы будут обязаны направить на инвестиционные
проекты на местах – строительство дорог, водопровода, электросетей и прочего.
Это создаст новые рабочие места и в целом улучшит жизнь людей, отметил Володин.
Формирование своих бюджетов субъекты Федерации могут больше
не откладывать. В этом году впервые 94% межбюджетных трансфертов было
распределено ко второму чтению. Их сумма в следующем году составит 2,5
триллиона рублей.
Солидные средства направляются и на развитие сельских
территорий. На финансирование мероприятий в 2020 году будет выделено более 76
миллиардов рублей, уточнил спикер Госдумы.
Забота о человеке
Большое внимание уделено и повышению качества жизни людей.
Так, депутаты предложили в следующем году выделить два миллиарда рублей на
создание и оснащение физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах.
Столько же направят на закупку дорогостоящих лекарственных препаратов. Причем
список редких заболеваний расширится.
Позаботились и о сельских педагогах – участниках программы
"Земский учитель", решивших поехать на Дальний Восток. В следующем
году на их поддержку выделят 171,6 миллиона рублей. Мощная поддержка ждет и
НКО: 70 миллионов рублей для Союза театральных деятелей России, 64 миллиона -
благотворительному Фонду поддержки деятелей искусства "Артист".
Принятый бюджет – результат общей каждодневной и кропотливой
работы Госдумы и правительства. Такой диалог крайне важен, ведь он позволяет
найти комплексное решение проблем, заметил Вячеслав Володин. Он напомнил о
поправках в бюджет о стимулировании и защите инвестиций.
"Мы обсуждаем одновременно с работой над
"инвестиционным кодексом" – правительственным пакетом законопроектов о защите
капиталовложений. Только такой подход может решить поставленную Президентом
задачу по ускорению роста экономики до темпов выше среднемировых и обеспечить
реализацию национальных проектов", – сказал спикер Госдумы.
Как принимается бюджет
Проект главного финансового закона вносится в нижнюю палату
не позднее 1 октября. После этого его направляют в профильные комитеты Госдумы
для замечаний и предложений, а также в Совет Федерации и Счетную палату.
В первом чтении депутаты обсуждают общую концепцию проекта
бюджета и связанных с ним законопроектов, объем доходов, расходов и другие
вопросы. Во втором проект бюджета рассматривается подробнее. Законодатели
обсуждают перечень субсидий регионам, программу внутренних и внешних займов,
направления бюджетных ассигнований и другое.
На третье, заключительное чтение, законопроект
выносится с учетом бюджетных ассигнований, которые были приняты в ходе второго
рассмотрения. На то, чтобы рассмотреть законопроект в трех чтениях, у
парламентариев есть 60 дней.