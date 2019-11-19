Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник, 19 ноября, приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. К документу было предложено почти 600 поправок. Важнейшие из них касаются поддержки регионов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник, 19 ноября, приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. К документу было предложено почти 600 поправок. Важнейшие из них касаются поддержки регионов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Четыре приоритетаВ следующем году доходы бюджета составят 20,38 триллиона рублей, затем ежегоднобудут увеличиваться примерно на триллион. Бюджет на следующую трехлетку будетпрофицитным, доходы превысят расходы: в следующем году на 876 миллиардоврублей, а в 2020-м – 295 миллиардов. Инфляция ожидается на приемлемом уровне -3-4%.Ко второму чтению законопроекта поступило почти 600поправок. Ими предлагается перераспределить более 750 миллиардов рублей вследующие три года, уточнил Вячеслав Володин.Он напомнил журналистам, что еще до рассмотрения проектабюджета в первом чтении парламентарии определили четыре приоритета в работе наддокументом. Среди них – сокращение разрыва в финансовой обеспеченности регионов, повышениеэффективности расходования бюджетных средств, развитие сельских территорий исоздание условий для инвесторов."Ключевые поправки, подготовленные депутатами ковторому чтению, касаются именно поддержки регионов", – подчеркнулпредседатель нижней палаты.Так, одна из поправок гласит, что в 2020-2024 годах субъектыФедерации ежегодно будут платить только 5% от суммы задолженности по кредитам.Освободившиеся средства регионы будут обязаны направить на инвестиционныепроекты на местах – строительство дорог, водопровода, электросетей и прочего.Это создаст новые рабочие места и в целом улучшит жизнь людей, отметил Володин.Формирование своих бюджетов субъекты Федерации могут большене откладывать. В этом году впервые 94% межбюджетных трансфертов былораспределено ко второму чтению. Их сумма в следующем году составит 2,5триллиона рублей.Солидные средства направляются и на развитие сельскихтерриторий. На финансирование мероприятий в 2020 году будет выделено более 76миллиардов рублей, уточнил спикер Госдумы.Забота о человекеБольшое внимание уделено и повышению качества жизни людей.Так, депутаты предложили в следующем году выделить два миллиарда рублей насоздание и оснащение физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах.Столько же направят на закупку дорогостоящих лекарственных препаратов. Причемсписок редких заболеваний расширится.Позаботились и о сельских педагогах – участниках программы"Земский учитель", решивших поехать на Дальний Восток. В следующемгоду на их поддержку выделят 171,6 миллиона рублей. Мощная поддержка ждет иНКО: 70 миллионов рублей для Союза театральных деятелей России, 64 миллиона -благотворительному Фонду поддержки деятелей искусства "Артист".Принятый бюджет – результат общей каждодневной и кропотливойработы Госдумы и правительства. Такой диалог крайне важен, ведь он позволяетнайти комплексное решение проблем, заметил Вячеслав Володин. Он напомнил опоправках в бюджет о стимулировании и защите инвестиций."Мы обсуждаем одновременно с работой над"инвестиционным кодексом" – правительственным пакетом законопроектов о защитекапиталовложений. Только такой подход может решить поставленную Президентомзадачу по ускорению роста экономики до темпов выше среднемировых и обеспечитьреализацию национальных проектов", – сказал спикер Госдумы.Как принимается бюджетПроект главного финансового закона вносится в нижнюю палатуне позднее 1 октября. После этого его направляют в профильные комитеты Госдумыдля замечаний и предложений, а также в Совет Федерации и Счетную палату.В первом чтении депутаты обсуждают общую концепцию проектабюджета и связанных с ним законопроектов, объем доходов, расходов и другиевопросы. Во втором проект бюджета рассматривается подробнее. Законодателиобсуждают перечень субсидий регионам, программу внутренних и внешних займов,направления бюджетных ассигнований и другое.На третье, заключительное чтение, законопроектвыносится с учетом бюджетных ассигнований, которые были приняты в ходе второгорассмотрения. На то, чтобы рассмотреть законопроект в трех чтениях, упарламентариев есть 60 дней.