Не все ремесленники знают, на какую поддержку могут рассчитывать.

Создание Центров народных художественных промыслов обсудили сегодня на совещании в региональном парламенте. Его провёл исполняющий обязанности председателя Заксобрания Роман Кавинов. Главная тема - проблемы и перспективы системы господдержки народных промыслов и самих ремесленников.Участники встречи - представители департамента развития предпринимательства и областного клуба мастеров, общественники, музейщики. В области около 70 предприятий, которые производят изделия народных промыслов. Из них только 4 получают федеральную поддержку. Это "Центр традиционной Мстёрской миниатюры", "Мстёрский ювелир", фабрика "Ковровская глиняная игрушка". 11 предприятий - на областном финансировании. Ремесленники подчёркивают: помощь недостаточна. Возможно, прорывом станет участие нашей области в ежегодной зимней ярмарке в Москве "Ладья-2019". Впервые для владимирских ремесленников оно бесплатно. 1 миллион 700 тысяч выделили из бюджета. Речь шла и о совершенствовании законодательной базы и юридической помощи. Не все мастера знают, на какую поддержку могут рассчитывать.«У нас 5 структур занимается на уровне исполнительной власти, в их полномочиях есть строчка о поддержке развития этих видов деятельности. Сегодня абсолютно объективно прозвучало, что необходимо, чтобы это осуществлялось по принципу одного окна. Эффективность будет выше. Это и ремесленникам будет проще и более системная будет осуществляться поддержка»,- считает Роман Кавинов, и.о. председателя Заксобрания Владимирской области.Вера Куликова