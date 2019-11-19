Трехкратный чемпион СССР по теннису Вячеслав Егоров скончался в возрасте 81 года. Он скончался в своей квартире в Москве. По данным судмедэкспертов, смерть наступила в период с 13 по 16 ноября, ..

Трехкратный чемпион СССР по теннису Вячеслав Егоров скончался в возрасте 81 года. Он скончался в своей квартире в Москве.По данным судмедэкспертов, смерть наступила в период с 13 по 16 ноября, Однако, как оказалось, о том, что спортсмен погиб стало известно далеко не сразу. Дочь обнаружила тело отца лишь спустя несколько дней, когда труп уже начал разлагаться, уточняет ".Как передает , в активе спортсмена, помимо побед на чемпионатах СССР, также золотые награды Всесоюзных зимних соревнований, Спартакиад народов Советского Союза и Кубка СССР. В 2012 году он был введён в Зал российской теннисной славы.