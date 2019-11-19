Знаменитая телеведущая Орла и решки Мария Горбань оказалась на волоске от гибели. Во время очередных съемок с девушкой произошло непредвиденное.
Знаменитая телеведущая "Орла и решки" Мария Горбань оказалась на волоске от гибели. Во время очередных съемок с девушкой произошло непредвиденное.
Телеведущая опубликовала примечательный ролик на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Она поделилась с поклонниками захватывающими кадрами с большой высоты. Как отметила Мария, во время съемок пилот самолета, в котором она находилась, выполнял сложные фигуры высшего пилотажа.
"Это самый безбашенный поступок в моей жизни!!! И
это самый экстремальный для меня выпуск "Орел и Решка" Россия Челябинск!
Я до сих пор плачу, когда это вижу!!! Мало того, что я выдержала
мертвую петлю Нестерова в свободном падении, так я еще и закрыла
форточку, которая открылась совершенно случайно и это случай на миллион" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – рассказала Горбань.
Девушка отметила, что подобное экстремальное развлечение не для нее. Телеведущая подчеркнула, что больше никогда не решится на подобный поступок.
В свою очередь поклонники выразили беспокойство за Марию. Многие отметили ее смелость, однако также и высказали мысль, что полет на самолете с выполнением сложных трюков мог стоить девушке жизни и здоровья.
17 Ноя 2019 в 12:53 PST
"Ничего смешного не вижу!!! Глаза полные страха, слезы.... сама еле держусь. Я ЗА экстрим всегда, но это жесть. Молодец, Машка👍
", "Моя любименькая, вы пережили такой стресс! Это не допустимая
ситуация! Я за вас до слез испугалась. Такой адреналин мужчинам по
кайфу, нас, женщин, он разрушает. Берегите себя! И аккуратнее с выбором
развлечений, если есть выбор.) ❤️
", "
Господи, чуть сердце не остановилось, это ж кошмарище , Мария вы
героиня. Не делайте больше так. Очень страшно. Реально я заплакала от
вида только", – высказались комментаторы.