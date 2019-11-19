Знаменитая телеведущая Орла и решки Мария Горбань оказалась на волоске от гибели. Во время очередных съемок с девушкой произошло непредвиденное.

Знаменитая телеведущая "Орла и решки" Мария Горбань оказалась на волоске от гибели. Во время очередных съемок с девушкой произошло непредвиденное.Телеведущая опубликовала примечательный ролик на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Она поделилась с поклонниками захватывающими кадрами с большой высоты. Как отметила Мария, во время съемок пилот самолета, в котором она находилась, выполнял сложные фигуры высшего пилотажа."Это самый безбашенный поступок в моей жизни!!! Иэто самый экстремальный для меня выпуск "Орел и Решка" Россия Челябинск!Я до сих пор плачу, когда это вижу!!! Мало того, что я выдержаламертвую петлю Нестерова в свободном падении, так я еще и закрылафорточку, которая открылась совершенно случайно и это случай на миллион" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – рассказала Горбань.Девушка отметила, что подобное экстремальное развлечение не для нее. Телеведущая подчеркнула, что больше никогда не решится на подобный поступок.В свою очередь поклонники выразили беспокойство за Марию. Многие отметили ее смелость, однако также и высказали мысль, что полет на самолете с выполнением сложных трюков мог стоить девушке жизни и здоровья.17 Ноя 2019 в 12:53 PST"Ничего смешного не вижу!!! Глаза полные страха, слезы.... сама еле держусь. Я ЗА экстрим всегда, но это жесть. Молодец, Машка👍", "Моя любименькая, вы пережили такой стресс! Это не допустимаяситуация! Я за вас до слез испугалась. Такой адреналин мужчинам покайфу, нас, женщин, он разрушает. Берегите себя! И аккуратнее с выборомразвлечений, если есть выбор.) ❤️", "Господи, чуть сердце не остановилось, это ж кошмарище , Мария выгероиня. Не делайте больше так. Очень страшно. Реально я заплакала отвида только", – высказались комментаторы.