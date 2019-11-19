Знаменитая фигуристка Аделина Сотникова покинула пределы России и убежала в Японию. Ярким кадром из столицы страны Восходящего солнца спортсменка поделилась с поклонниками.

Знаменитая фигуристка Аделина Сотникова покинула пределы России и убежала в Японию. Ярким кадром из столицы страны Восходящего солнца спортсменка поделилась с поклонниками.Буквально час назад фигуристка опубликовала на личной странице в социальной сети "Инстаграм" любопытное фото, на котором позирует на фоне яркого шумного мегаполиса. Аделина сидит на барной стойке, расположенной у окна.Судя по всему, девушка находится в одной из популярных японских сетей кофеен, о чем красноречиво говорит стаканчик с кофе на деревянной поверхности. Одета знаменитая спортсменка весьма просто, но со вкусом – серо-голубые джинсы, подвернутые снизу, черная майка и черная толстовка с нашитыми пайетками.Дополняет образ легкий макияж с акцентом на яркие брови. На подвижное веко девушка нанесла подводку, чтобы расширить границы глаза и подчеркнуть длинные густые ресницы. Остальное лицо осталось нетронутым – разве что легкий тональный крем и нюдовая помада дополнили милый образ спорстменки.18 Ноя 2019 в 10:29 PSTРазумеется, поклонники Аделины не смогли остаться не удел. Многие поспешили выразить свои искренние комплименты, отмечая красоту спортсменки. Подписчики выразили мнение, что Сотниковой очень идет повседневный наряд, и даже в нем она выглядит потрясающе."Суперская! Отличного отдыха! 😝😍😘🌹" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Красивая ❤️", "Любую депрессию встречайте с улыбкой. Депрессия подумает что вы идиот и убежит", "Принцесса!❤️", – высказались комментаторы.