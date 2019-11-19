Знаменитая фигуристка Аделина Сотникова покинула пределы России и убежала в Японию. Кадром из столицы Страны восходящего солнца спортсменка поделилась с поклонниками.

Знаменитая фигуристка Аделина Сотникова покинула пределы России и убежала в Японию. Кадром из столицы Страны восходящего солнца спортсменка поделилась с поклонниками.Фигуристка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" любопытную фотографию. Аделина позирует на фоне яркого и шумного мегаполиса, сидя на барной стойке, расположенной у окна. Судя по всему, снимок был сделан в одной из сетей кофеен, о чем красноречиво говорит стаканчик.Одета знаменитая спортсменка просто, но со вкусом: серо-голубые джинсы, черная майка, толстовка с нашитыми пайетками. В макияже акцент сделан на брови. На подвижное веко девушка нанесла подводку, чтобы расширить границы глаза и подчеркнуть ресницы. Нюдовая помада дополнила милый образ спортсменки.18 Ноя 2019 в 10:29 PSTРазумеется, поклонники не смогли пройти мимо. Они поспешили одарить Аделину комплиментами, отметив ее красоту. Подписчики добавили, что Сотниковой очень идет повседневный наряд, и даже в нем она выглядит потрясающе."Отличного отдыха!🌹", "Красивая❤️", "Любую депрессию встречайте с улыбкой. Депрессия подумает, что вы идиот, и убежит", "Принцесса!" – высказались комментаторы.