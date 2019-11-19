Жители деревни Рыжики во Всеволожском районе Ленинградской области стали часто встречать на своем пути гуляющего медвежонка. Выяснилось, что косолапый принадлежит местной блогерше. Как ..

Жители деревни Рыжики во Всеволожском районе Ленинградской области стали часто встречать на своем пути гуляющего медвежонка. Выяснилось, что косолапый принадлежит местной блогерше.Как передает газета , Екатерине Пятыжкиной также принадлежат две рыси и пума. Местные жители понятия не имеют, есть ли у девушки разрешение на содержание диких животных у себя дома. Более того, такое соседство их пугает. Однако обратиться к хозяйке косолапого никто не может – девушка уехала отдыхать.Один из напуганных очевидцев решил поймать медвежонка. Он объяснил это тем, что зверь так и будет бродить где-то рядом, так как он еще маленький и не приучен сам себе добывать пищу.9 Ноя 2019 в 11:22 PST