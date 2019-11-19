Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер скончалась 6 августа. Она умерла в Италии на 62-м году жизни.

Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер скончалась 6 августа. Она умерла в Италии на 62-м году жизни.Ее близкая подруга Елена Малышева рассказала, что шансов на спасение у женщины практически не было. Форма менингита, сгубившая Аллу, убивает человека в течение нескольких часов. Часто пациент умирает в первые же сутки."Причиной был менингококк –молниеносный менингит, который даже имеет специальное название", – отметила доктор.Вариант спасения возможен только в случае специализированной медикаментозной помощи. Но ее не оказывают в маленьких городах, там с этим заболеванием просто не умеют бороться."Мы, став взрослыми людьми, лишились защиты от целого ряда инфекций, которую мы имели в детстве", – утверждает Малышева.Отметим, зачастую этот недуг, находясь в организме, никак не проявляет себя. Тем не менее, человек в таком случае будет носителем и распространителем инфекции.10 Авг 2019 в 12:48 PDTНаибольшую опасность молниеносный менингит представляет для малышей и пожилых людей старше 55 лет.Микроб моментально атакует мозг и провоцирует воспаление – отек ткани мозга. После этого наступает мгновенная смерть, пишет .