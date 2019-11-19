По информации сотрудников ГИБДД, три из них установят в Коврове и две в поселке Мелехово.

В Ковровском районе до конца ноября установят 5 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. По информации сотрудников ГИБДД, три из них установят в Коврове и две в поселке Мелехово. Уже установлена камера у дома № 5 на улице Еловой. Она будет фиксировать номера автомобилей, не пропустивших пешеходов и превысивших скорость. Сообщают . Еще две камеры появятся на перекрестке улиц Грибоедова-Зои Космодемьянской и Кирова -Комсомольская. Они будут фиксировать нарушения скоростного режима, заезд за стоп-линию и проезд на «красный».