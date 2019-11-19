Ксения Бородина известна как неукоснительный следователь семейным традициям. Вероятно, поэтому телеведущая обрушилась с грозной критикой на девушку, спрашивающую у нее совета.

Ксения Бородина известна как неукоснительный следователь семейным традициям. Вероятно, поэтому телеведущая обрушилась с грозной критикой на девушку, спрашивающую у нее совета.Знаменитость поделилась негодованием на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм" в разделе сториз. Ксения устроила небольшую сессию ответов на вопросы подписчиков. Так он рассказала, как делала ремонт у себя и поведала, что частенько допоздна засиживается, помогая своему ненаглядному чаду с выполнением домашнего задания.Правда, два вопроса вывели из себя телеведущую. Так у нее поинтересовались, как вести себя в отношениях с женатым мужчиной. Бородина буквально взорвалась от поднятой темы. Девушка довольно резко ответила, что разрушать семью не стоит."Ничего хорошего я вам посоветовать не могу, любовницы – это дно! Мужчина, который гуляет от своей жены – ********", (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.) – высказалась Ксения, однако подписчица не унималась и тогда спросила, как можно безболезненно прервать эти отношения. Телеведущая вновь ответила в довольно резкой манере.18 Ноя 2019 в 9:59 PST"Вы изначально знали, что он женат? Если да, то вы сами виноваты. Если нет, то когда узнали, надо было обрывать. Что значит люблю?! А там семья и дети, а вы чужая тетя! Если бы он хотел уйти, ушел бы! А так вы разрушаете чужую семью! Это дно!" – раскритиковала поклонницу Бородина.