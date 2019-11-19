Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов поделился, что идеальной закуской во время застолья являются соленые огурцы, так как они не загружают органы пищеварения. А вот от маринованных эксперт ..

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов поделился, что идеальной закуской во время застолья являются соленые огурцы, так как они не загружают органы пищеварения. А вот от маринованных эксперт посоветовал держаться подальше, так как уксус, входящий в состав маринада, раздражает слизистую и может привести к очень неприятным последствиям.По данным , маринады в сочетании с алкоголем могут вызвать воспаление. Кроме того, алкоголь быстрее всасывается в желудок. Такой же эффект оказывают и острые блюда.Как отметил Вялов, из-за частого употребления маринованных и острых блюд вместе с алкоголем, у человека может развиться гастрит, эрозия и язва. Некоторые из заболеваний могут проявиться почти сразу же, особенно у тех, у кого ранее были проблемы с желудком.