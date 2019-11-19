Завершился отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2020 в группе F. Путевки в финальную стадию завоевали команды Испании и Швеции.

Завершился отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2020 в группе F. Путевки в финальную стадию завоевали команды Испании и Швеции.В заключительном туре испанцы принимали в Мадриде команду Румынии. Еще в первом тайме в воротах гостей побывало четыре мяча. Первый мяч забил Фабиан Руис, затем дубль сделал однофамилец главного тренера Херард Морено, а перед самым перерывом румын Адриан Рус срезал мяч в свои ворота – 4:0. В конце второго тайме Микель Оярсабаль забил пятый мяч и подвел итог – 5:0.Сборная Швеции с результатом 3:0 победила дома команду Фарерских островов. В первом тайме отличился Себастьян Андерссон. После перерыва Маттиас Сванберг и Йон Гвидетти сделали победу шведов крупной.Сборная Норвегии благодаря голам Джошуа Кинга и Александра Серлота выиграла в гостях у команды Мальты 2:1. Сборная Испании набрала 27 очков и стала победительницей группового турнира. На втором месте шведы, у которых 21 очко. Скандинавы пробились в финальную стадию чемпионата Европы. Норвежцы с 17 очками остались третьими. На третьем месте команда Румынии 14 очков. По три очка у сборных Фарерских островов и Мальты.