Мужчина-Рак – это человек, что называется, себе на уме. С ним можно долго общаться на откровенные темы. Казалось бы, вот он, настоящий. Ан нет – настоящий Рак где-то там, глубоко, прячется и не спешит открывать себя миру.
Мужчина-Рак – это человек, что называется, себе на уме. С ним можно долго общаться на откровенные темы. Казалось бы, вот он, настоящий. Ан нет – настоящий Рак где-то там, глубоко, прячется и не спешит открывать себя миру.
"Очень-очень внутри себя
мужчина-Рак боится окружающего мира, потому что знает, какой урон тот может
нанести его чувствительной психике. Доверять людям на 100% нельзя, тем более —
женщинам. Поэтому Рак любит носить маску доброжелательности, которую покажет
при общении и с другим человеком, а потом, сидя дома в одиночестве, будет
ломать голову, какую же пакость задумали эти люди, раз они так настойчиво
добиваются с ним общения", – рассказывает
Убедить Рака в своих искренних
чувствах сложно. Он должен сам, нутром прийти к этому откровению. Но произойдет
это лишь тогда, когда он перестанет играть какую-либо роль и предстанет перед
женщиной в своем истинном, уязвимом обличье.
Добиться этого очень непросто.
Лучше всего идти косвенными путями. Раки – хорошие творцы, изобретатели,
деятели или просто ценители искусства. Можно достучаться до глубин его
внутреннего мира, обсуждая с ним то, что дорого и интересно его. Любимый фильм?
Хорошо. А что именно он ценит в этом фильме? Написал картину? Чудесно! А какие
эмоции он сюда вложил? Задавая подобные вопросы, мы не
посягаем на сокровенные уголки психики мужчины-Рака, а просто интересуемся тем,
что ему дорого. Но каждый его ответ делает женщину ему ближе, дороже.
Откровенничая, Рак будто бы отдает частичку души и становится более привязанным
к человеку. Отпустить его из своей жизни этот мужчина уже не хочет.
Впрочем, привязанность
мужчины-Рака бывает обманчивой. Случается, что он боится расставаний не потому,
что дорожит человеком, а потому, что потом придется жалеть себя, а это
эмоционально тяжело. Но было бы ошибкой воспринимать Рака рохлей, хлюпиком и
эгоистом. Это сильные духом, предприимчивые люди, которые часто достигают
больших высот в сфере искусства. Они – прекрасные психологи, а потом общаться с
ними – одно удовольствие. Управляемые Луной, Раки хорошо ориентируются в
семейной и романтической сфере. Они не только могут дать хороший совет человеку
со стороны, но и сами всегда знают, какой поступок с их стороны способен
очаровать избранницу.
Поэтому Ракам не составляет труда
придумывать обезоруживающие романтические поступки и делать из своей женщины,
даже довольно заурядной, настоящую богиню. Окутанная романтикой, его избранница
подчас способна закрыть глаза на любые недостатки Рака, и тогда, только в
случае расставания, она может себе признаться, что все было не идеально.
А проблем не избежать. Раки —
эгоцентричные люди, которые не только сами копаются в своем внутреннем мире, но
и близких людей обременяют своими проблемами. Эти мужчины любят сосредотачивать
внимание окружающих на своих достижениях, которые часто могут быть не столь
значимыми, как они это преподносят.
Также Раки – прекрасные
манипуляторы, из-за чего их близким людям регулярно приходится брать на себя
решение дел, за которые в иных обстоятельствах они никогда бы не взялись.
Путь к покорению мужчины-Рака
Мужчина-Рак
живет эмоциями, а потому очень завит от того, что в психологическом плане дает
ему женщина. Хотя сам Рак предпочитает не сообщать о себе лишнего, в людях он
больше всего ценит откровенность.
В
общении с таким мужчиной не нужно играть и строить из себя другого человека.
Сказке о волевой восточной царице мужчина-Рак предпочтет правду об истеричной
продавщице из газетного киоска. Он способен любить и боготворить женщину со
всеми ее недостатками, но не прощает лжи. Поэтому на первых порах полезно
сделать какое-то очень личное признание.
Чтобы
получше разогреть мужчину-Рака нужно почаще выводить его на эмоциональную
площадку разговора. Можно спросить о семье, бывших девушках, неудавшихся
отношениях. Сочувствие и участие очень располагают мужчину-Рака, но не
следует позволять ему доходить до крайностей. Если разговор пойдет в область:
"Все бабы – дуры, меня не понимают", такие порывы необходимо решительно
пресекать. Раку вредно часто и много жалеть себя, от этого портится его
характер.
Сближаясь
с Раком, женщина должна быть осторожной, чтобы не задеть его ранимый внутренний
мир, но в то же время ей следует всегда оставаться готовой к тому, чтобы
главенствовать в отношениях.