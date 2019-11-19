Мужчина-Рак – это человек, что называется, себе на уме. С ним можно долго общаться на откровенные темы. Казалось бы, вот он, настоящий. Ан нет – настоящий Рак где-то там, глубоко, прячется и не спешит открывать себя миру.

Мужчина-Рак – это человек, что называется, себе на уме. С ним можно долго общаться на откровенные темы. Казалось бы, вот он, настоящий. Ан нет – настоящий Рак где-то там, глубоко, прячется и не спешит открывать себя миру."Очень-очень внутри себямужчина-Рак боится окружающего мира, потому что знает, какой урон тот можетнанести его чувствительной психике. Доверять людям на 100% нельзя, тем более —женщинам. Поэтому Рак любит носить маску доброжелательности, которую покажетпри общении и с другим человеком, а потом, сидя дома в одиночестве, будетломать голову, какую же пакость задумали эти люди, раз они так настойчиводобиваются с ним общения", – рассказываетУбедить Рака в своих искреннихчувствах сложно. Он должен сам, нутром прийти к этому откровению. Но произойдетэто лишь тогда, когда он перестанет играть какую-либо роль и предстанет передженщиной в своем истинном, уязвимом обличье.Добиться этого очень непросто.Лучше всего идти косвенными путями. Раки – хорошие творцы, изобретатели,деятели или просто ценители искусства. Можно достучаться до глубин еговнутреннего мира, обсуждая с ним то, что дорого и интересно его. Любимый фильм?Хорошо. А что именно он ценит в этом фильме? Написал картину? Чудесно! А какиеэмоции он сюда вложил? Задавая подобные вопросы, мы непосягаем на сокровенные уголки психики мужчины-Рака, а просто интересуемся тем,что ему дорого. Но каждый его ответ делает женщину ему ближе, дороже.Откровенничая, Рак будто бы отдает частичку души и становится более привязаннымк человеку. Отпустить его из своей жизни этот мужчина уже не хочет.Впрочем, привязанностьмужчины-Рака бывает обманчивой. Случается, что он боится расставаний не потому,что дорожит человеком, а потому, что потом придется жалеть себя, а этоэмоционально тяжело. Но было бы ошибкой воспринимать Рака рохлей, хлюпиком иэгоистом. Это сильные духом, предприимчивые люди, которые часто достигаютбольших высот в сфере искусства. Они – прекрасные психологи, а потом общаться сними – одно удовольствие. Управляемые Луной, Раки хорошо ориентируются всемейной и романтической сфере. Они не только могут дать хороший совет человекусо стороны, но и сами всегда знают, какой поступок с их стороны способеночаровать избранницу.Поэтому Ракам не составляет трудапридумывать обезоруживающие романтические поступки и делать из своей женщины,даже довольно заурядной, настоящую богиню. Окутанная романтикой, его избранницаподчас способна закрыть глаза на любые недостатки Рака, и тогда, только вслучае расставания, она может себе признаться, что все было не идеально.А проблем не избежать. Раки —эгоцентричные люди, которые не только сами копаются в своем внутреннем мире, нои близких людей обременяют своими проблемами. Эти мужчины любят сосредотачиватьвнимание окружающих на своих достижениях, которые часто могут быть не стользначимыми, как они это преподносят.Также Раки – прекрасныеманипуляторы, из-за чего их близким людям регулярно приходится брать на себярешение дел, за которые в иных обстоятельствах они никогда бы не взялись.Путь к покорению мужчины-РакаМужчина-Ракживет эмоциями, а потому очень завит от того, что в психологическом плане даетему женщина. Хотя сам Рак предпочитает не сообщать о себе лишнего, в людях онбольше всего ценит откровенность.общении с таким мужчиной не нужно играть и строить из себя другого человека.Сказке о волевой восточной царице мужчина-Рак предпочтет правду об истеричнойпродавщице из газетного киоска. Он способен любить и боготворить женщину совсеми ее недостатками, но не прощает лжи. Поэтому на первых порах полезносделать какое-то очень личное признание.Чтобыполучше разогреть мужчину-Рака нужно почаще выводить его на эмоциональнуюплощадку разговора. Можно спросить о семье, бывших девушках, неудавшихсяотношениях. Сочувствие и участие очень располагают мужчину-Рака, но неследует позволять ему доходить до крайностей. Если разговор пойдет в область:"Все бабы – дуры, меня не понимают", такие порывы необходимо решительнопресекать. Раку вредно часто и много жалеть себя, от этого портится егохарактер.Сближаясьс Раком, женщина должна быть осторожной, чтобы не задеть его ранимый внутренниймир, но в то же время ей следует всегда оставаться готовой к тому, чтобыглавенствовать в отношениях.