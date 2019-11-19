Мужчина-Телец – это отличный
партнер для любой женщины, которая ценит уют, домовитость, заботу и прочие
семейные радости. Когда кто-то говорит, что ищет в мужчине опору, то явно
представляет своим супругом мужчину, похожего по характеру именно на Тельца.
Мужчина-Телец – это отличный
партнер для любой женщины, которая ценит уют, домовитость, заботу и прочие
семейные радости. Когда кто-то говорит, что ищет в мужчине опору, то явно
представляет своим супругом мужчину, похожего по характеру именно на Тельца.
"Это знак
консерваторов, людей, которые не меняют привычки и убеждения. То же касается и
к отношениям: супруга для мужчины-Тельца – это женщина на всю жизнь. Стабильность,
покой, размерность – это составляющие, без которых Телец не представляет себе
жизни", – рассказывает .
Женщина для
него – партнер, хозяйка, мать детей, а часто – и замена собственной матери.
Взращенный на определенной семенной модели и ценностях родителей, мужчина-Телец
остается предан им до конца жизни. Он старается перенести то, что видел в
отношениях мамы и папы, на свою собственную семью.
Очень хорошо,
если пример родителей был образцовым, в противном же случае мужчина-Телец может
стать несносным диктатором, либо инфантильным и зависящим от супруги
нерешительным человеком.
Все это
реально исправить, но требует сил и времени. И все же чаще всего Тельцы – это
именно идеальные хозяева, мастера на все руки, которые любят, чтобы будущая
супруга ценила их за эти качества. Доход, таланты, романтизм – это все не на
первом месте у Тельца. Если женщина ищет в Тельце потенциального миллиардера
или назревающую рок-звезду мирового масштаба, то всего этого может не случиться. Телец
довольствуется тем малым, что для него – самое важное в жизни: семейное гнездышко,
хорошие отношения, покой и стабильность.
Если женщина
тех же взглядов и разделяет эти ценности, то прекрасно. В противном случае им
явно не по пути. Ведь Тельца почти невозможно переделать. Если он вбил что-то
себе в голову, то останется предан этой мысли до последнего, что бы там ни
случилось. А потому
столь важно первое впечатление при знакомстве с Тельцом. Если женщина ему по
каким-то причинам не приглянулась, то исправить это, к сожалению, практически
невозможно.
Он моментально
решает, соответствует ли женщина его требованиям: ухоженность, серьезность,
верность, сдержанность, домовитость. Это практичный подход к романтике, но
зато честный. Полюбить другую женщину мужчине-Тельцу очень тяжело, причем не
исключено, что такая любовь не принесет ему ничего кроме разочарований.
Зато, если
женщина привлекла Тельца, то от него уже не будет спасения. Мужчины этого знака
– самые целеустремленные люди. Отказ для них – не поражение, а лишь проигранный
раунд в борьбе за сердце избранницы. Добившись своего, Тельцы окутывают женщину
заботой и стараются, чтобы у нее появилось все, о чем она мечтает.
Путь
к покорению мужчины-Тельца
Чтобы
обратить на себя внимание Тельца, нужно точно попасть в тот образ женщины,
который он считает идеалом. Скорее всего, здесь не будет каких-то сложностей.
Важно показаться надежной, не легкомысленной, уверенной, целеустремленной.
Огромную
пользу принесут разговоры о быте, планах на будущее, семье. Это позволит
мужчине-Тельцу лучше присмотреться и найти точки соприкосновения.
Никаких
экстравагантных выходок и романтических безумств лучше не делать. Мужчина-Телец
очень ценит комфорт и постоянство. Необычные происшествия, которые не
укладываются в типичную схему дня, выбивают его из колеи, и он старается
сторониться людей, от которых не знает, чего ожидать.
Хотя сами
Тельцы – люди напористые, они не терпят, когда их торопят и давят. Не следует
пытаться ускорить развитие отношений, это не приведет к хорошему результату.
Лучше просто высказывать пожелания и хитростью ловко подстегивать
мужчину-Тельца к развитию отношений.
Несмотря на
внешнюю тихость мужчина-Телец полон страсти, ведь им управляет Венера.
Физиология – важный козырь при покорении такого мужчины. Общаться на языке тела
ему проще и важнее, чем вступать в длительные беседы на самые разные теми. Но не стоит
думать, что мужчины этого знака Зодиака – искушенные любовники, которым только
и подавай изыски. Они – за консервативные формы интимных отношений, так что
попытки удивить партнера какой-нибудь позой 777 лучше оставить на потом, когда
все устоится.
Хотя Телец не
притязателен в плане интимных ухищрений, он – пылкий, чувственный и выносливый
любовник, что оценит любая женщина. Но ему нужна не любая, а практичная и
житейски мудрая. Так что следует, прежде всего, заявить о себе, как человеке
серьезном, в подарках отдавать предпочтение не красивым, а качественным вещам,
а также не забывать о прикосновениях, объятиях и поцелуях – все это очень
сближает с Тельцом.