Мужчина-Телец – это отличный партнер для любой женщины, которая ценит уют, домовитость, заботу и прочие семейные радости. Когда кто-то говорит, что ищет в мужчине опору, то явно представляет своим супругом мужчину, похожего по характеру именно на Тельца.

Мужчина-Телец – это отличныйпартнер для любой женщины, которая ценит уют, домовитость, заботу и прочиесемейные радости. Когда кто-то говорит, что ищет в мужчине опору, то явнопредставляет своим супругом мужчину, похожего по характеру именно на Тельца."Это знакконсерваторов, людей, которые не меняют привычки и убеждения. То же касается ик отношениям: супруга для мужчины-Тельца – это женщина на всю жизнь. Стабильность,покой, размерность – это составляющие, без которых Телец не представляет себежизни", – рассказывает .Женщина длянего – партнер, хозяйка, мать детей, а часто – и замена собственной матери.Взращенный на определенной семенной модели и ценностях родителей, мужчина-Телецостается предан им до конца жизни. Он старается перенести то, что видел вотношениях мамы и папы, на свою собственную семью.Очень хорошо,если пример родителей был образцовым, в противном же случае мужчина-Телец можетстать несносным диктатором, либо инфантильным и зависящим от супругинерешительным человеком.Все этореально исправить, но требует сил и времени. И все же чаще всего Тельцы – этоименно идеальные хозяева, мастера на все руки, которые любят, чтобы будущаясупруга ценила их за эти качества. Доход, таланты, романтизм – это все не напервом месте у Тельца. Если женщина ищет в Тельце потенциального миллиардераили назревающую рок-звезду мирового масштаба, то всего этого может не случиться. Телецдовольствуется тем малым, что для него – самое важное в жизни: семейное гнездышко,хорошие отношения, покой и стабильность.Если женщинатех же взглядов и разделяет эти ценности, то прекрасно. В противном случае имявно не по пути. Ведь Тельца почти невозможно переделать. Если он вбил что-тосебе в голову, то останется предан этой мысли до последнего, что бы там нислучилось. А потомустоль важно первое впечатление при знакомстве с Тельцом. Если женщина ему покаким-то причинам не приглянулась, то исправить это, к сожалению, практическиневозможно.Он моментальнорешает, соответствует ли женщина его требованиям: ухоженность, серьезность,верность, сдержанность, домовитость. Это практичный подход к романтике, нозато честный. Полюбить другую женщину мужчине-Тельцу очень тяжело, причем неисключено, что такая любовь не принесет ему ничего кроме разочарований.Зато, еслиженщина привлекла Тельца, то от него уже не будет спасения. Мужчины этого знака– самые целеустремленные люди. Отказ для них – не поражение, а лишь проигранныйраунд в борьбе за сердце избранницы. Добившись своего, Тельцы окутывают женщинузаботой и стараются, чтобы у нее появилось все, о чем она мечтает.Путьк покорению мужчины-ТельцаЧтобыобратить на себя внимание Тельца, нужно точно попасть в тот образ женщины,который он считает идеалом. Скорее всего, здесь не будет каких-то сложностей.Важно показаться надежной, не легкомысленной, уверенной, целеустремленной.Огромнуюпользу принесут разговоры о быте, планах на будущее, семье. Это позволитмужчине-Тельцу лучше присмотреться и найти точки соприкосновения.Никакихэкстравагантных выходок и романтических безумств лучше не делать. Мужчина-Телецочень ценит комфорт и постоянство. Необычные происшествия, которые неукладываются в типичную схему дня, выбивают его из колеи, и он стараетсясторониться людей, от которых не знает, чего ожидать.Хотя самиТельцы – люди напористые, они не терпят, когда их торопят и давят. Не следуетпытаться ускорить развитие отношений, это не приведет к хорошему результату.Лучше просто высказывать пожелания и хитростью ловко подстегиватьмужчину-Тельца к развитию отношений.Несмотря навнешнюю тихость мужчина-Телец полон страсти, ведь им управляет Венера.Физиология – важный козырь при покорении такого мужчины. Общаться на языке телаему проще и важнее, чем вступать в длительные беседы на самые разные теми. Но не стоитдумать, что мужчины этого знака Зодиака – искушенные любовники, которым толькои подавай изыски. Они – за консервативные формы интимных отношений, так чтопопытки удивить партнера какой-нибудь позой 777 лучше оставить на потом, когдавсе устоится.Хотя Телец непритязателен в плане интимных ухищрений, он – пылкий, чувственный и выносливыйлюбовник, что оценит любая женщина. Но ему нужна не любая, а практичная ижитейски мудрая. Так что следует, прежде всего, заявить о себе, как человекесерьезном, в подарках отдавать предпочтение не красивым, а качественным вещам,а также не забывать о прикосновениях, объятиях и поцелуях – все это оченьсближает с Тельцом.