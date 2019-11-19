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<a href="https://33live.ru/novosti/19-11-2019-kejt-middlton-prishla-v-prozrachnom-plate-na-blagotvoritelnyj-vecher.html" target="_blank">Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер</a> - Кейт Миддлтон снова заставила говорить о себе. На сей раз не остался незамеченным ее выход в свет с мужем, принцем Уильямом.