55-летний канадский актер Киану Ривз не имеет за спиной багажа в виде распавшихся браков. Видимо, все это время он ждал ту единственную и, наконец, нашел.

55-летний канадский актер Киану Ривз не имеет за спиной багажа в виде распавшихся браков. Видимо, все это время он ждал ту единственную и, наконец, нашел.Сердце звезды украла 46-летняя художница Александра Грант. Режиссеру потребовалось полгода, чтобы решиться на серьезный шаг.По словам приятеля знаменитости, Киану основательно подготовился. Предложение руки и сердца состоялось в доме Ривз. Он украсил комнату множеством декоративных свечей и заказал еду из любимого итальянского ресторана избранницы. Самый важный в жизни вопрос он задал под запись одной из песен Фрэнка Синатры, которую оба обожают.Потрясенная Александра, не раздумывая, ответила согласием. Теперь счастливые жених и невеста будут готовиться к свадьбе.5 Ноя 2019 в 8:27 PSTОтметим, Киану и Александра долгое время состояли в дружеских отношениях. Они познакомились еще в 2010-м году, когда Ривз попросил Грант оформить его первый поэтический сборник. С тех пор они тесно общались. Тем не менее, даже близкие друзья не предполагали, что между ними может завязаться роман.