Завершился отборочный турнир в группе D. Путевки в финальную стадию завоевали сборные Швейцарии и Дании. Датчане станут соперниками российской сборной на первенстве континента.

Завершился отборочный турнир в группе D. Путевки в финальную стадию завоевали сборные Швейцарии и Дании. Датчане станут соперниками российской сборной на первенстве континента.Сборная Ирландии могла рассчитывать на второе место при условии победы над датчанами у себя в Дублине. Но первого гола пришлось ждать 73 минуты, и этот мяч побывал в воротах островитян. Отличился датский нападающий Мартин Братуэйт. Защитник сборной Ирландии Мэтью Догерти счет сравнял, но эта ничья оказалась выгодной сборной Дании, которая набрала 16 очков и заняла второе место. Ирландцы с 13 очками остались третьими.Победителем группы стала сборная Швейцарии, разгромившая в гостях команду Гибралтара 6:1. Дубль на счету Седрика Итена, по разу отличились Рубен Варгас, Кристиан Фасснахт, Лорис Бенито и Гранит Джака. У сборной Швейцарии 17 очков и первое место. На четвертом месте сборная Грузии, у которой 8 очков. Сборная Гибралтара проиграла все встрчи.Сборная Дании попала в группу В и стала соперником сборной России. Матчи этой группы пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.