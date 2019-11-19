× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/19-11-2019-koshmar-presnyakov-s-zhenoj-prygnuli-s-neboskreba.html" target="_blank">Кошмар!: Пресняков с женой прыгнули с небоскреба</a> - Никита Пресняков и его жена Алена Краснова решились на радикальный шаг. Когда люди увидели, что певец с супругой бросились вниз с огромной высоты, то ужаснулись.