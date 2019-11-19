О беременности актрисы Марии Кожевниковой уже долгое время гудит вся глобальная сеть. Долгое время артистка хранила молчание, но теперь ее вынудили раскрыть все карты.

О беременности актрисы Марии Кожевниковой уже долгое время гудит вся глобальная сеть. Долгое время артистка хранила молчание, но теперь ее вынудили раскрыть все карты.О своей беременности девушка рассказала на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Мария опубликовала карусель из фото, на которых позирует в роскошном вечернем платье. Наряд прекрасно облегает фигуру звезды сериала "Универ", демонстрируя полное отсутствие даже намека на выпирающий животик.Кожевникова подписала свою публикацию так: "Некоторые СМИ обсуждают мою возможную беременность 🤰 Спешуопровергнуть эту радостную новость, потому что до сего дня я была обэтом не курсе(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). Текст девушка сопроводила забавным эмоджи в виде подмигивающего улыбающегося лица.Поклонники хоть и расстроились, что любимая знаменитость еще не готова порадовать их вестями о скором пополнении в семье, но все же оставили под фотографиями Марии целый ряд комплиментов. Многие отметили, что на некоторых фото действительно можно подумать, что артистка в положении.18 Ноя 2019 в 10:34 PST"Я на другом фото тоже думала что животик есть", "Зато на фотках с др видна ваша шикарная талия 🌹 Об этом тоже следует написать))", "Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков😍 Удачиво всём, мира над головой, побольше, счастливых моментов в жизни))", "Покрой платья такой, что действительно кажется что 🤰🏼)", "Я тоже, когда увидела вас в этом платье, подумала, что вы беременны💖", – высказались комментаторы.