В свое время фильм Текст по роману Дмитрия Глуховского наделал много шуму из-за пикантных кадров. Министр культуры России Владимир Мединский решил рассказать о своем отношении к откровенным сценам.

В свое время фильм "Текст" по роману Дмитрия Глуховского наделал много шуму из-за пикантных кадров. Министр культуры России Владимир Мединский решил рассказать о своем отношении к откровенным сценам.Как подчеркнул политик, в первую очередь министерство культуры должно заниматься не ограничением эротических кадров в фильме, а развитием кинематографа в России. По его словам, режиссеры просто не должны выходить за рамки установленных законом предписаний, а ограничивать полет их фантазии не имеет смысла."Ну, если это оправдано режиссерским замыслом, красиво, профессиональносделано и снабжено соответствующим рейтингом "18+", то почему бы и нет…Понимаете, это не дело министерства культуры – диктовать режиссерам, какснимать кино", – рассказал Мединский в ходе беседы с корреспондентами .Он подчеркнул, что прекрасно знает первоисточник нашумевшего фильма. По словам министра, он прочитал книгу Глуховского, однако не является поклонником такого жанра литературы. Тем не менее, экранизация романа ему понравилась.27 Окт 2019 в 3:05 PDT"Фильм сделан очень профессионально, очень с чувством. И, судя поколичеству зрителей, которые его посмотрели и продолжают смотреть, оннашел отклик в душе наших зрителей — особенно молодежи. Значит, этокино, которое нам нужно", – подытожил Мединский.