В свое время фильм Текст по роману Дмитрия Глуховского наделал много шуму из-за пикантных кадров. Министр культуры России Владимир Мединский решил рассказать о своем отношении к откровенным сценам.
В свое время фильм "Текст" по роману Дмитрия Глуховского наделал много шуму из-за пикантных кадров. Министр культуры России Владимир Мединский решил рассказать о своем отношении к откровенным сценам.
Как подчеркнул политик, в первую очередь министерство культуры должно заниматься не ограничением эротических кадров в фильме, а развитием кинематографа в России. По его словам, режиссеры просто не должны выходить за рамки установленных законом предписаний, а ограничивать полет их фантазии не имеет смысла.
"Ну, если это оправдано режиссерским замыслом, красиво, профессионально
сделано и снабжено соответствующим рейтингом "18+", то почему бы и нет…
Понимаете, это не дело министерства культуры – диктовать режиссерам, как
снимать кино", – рассказал Мединский в ходе беседы с корреспондентами .
Он подчеркнул, что прекрасно знает первоисточник нашумевшего фильма. По словам министра, он прочитал книгу Глуховского, однако не является поклонником такого жанра литературы. Тем не менее, экранизация романа ему понравилась.
27 Окт 2019 в 3:05 PDT
"Фильм сделан очень профессионально, очень с чувством. И, судя по
количеству зрителей, которые его посмотрели и продолжают смотреть, он
нашел отклик в душе наших зрителей — особенно молодежи. Значит, это
кино, которое нам нужно", – подытожил Мединский.